В Москве задержали Кравченко, которого подозревают в краже 3 млн рублей

01 августа 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Александр Кравченко разыскивался за хищение денежных средств под предлогом вложения их в бизнес Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Россиянин Александр Кравченко, который разыскивался за кражу более трех миллионов рублей, задержан в аэропорту Домодедово в Москве. По данным следствия, он присваивал себе деньги под предлогом вложения их в бизнес, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Россиянин Александр Кравченко, разыскиваемый по каналам Интерпола за хищении более 3 млн рублей под предлогом вложения денег в бизнес, задержан в аэропорту Домодедово», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Волк. Подозреваемый в хищении денежных средств проживает в Казани. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянин Александр Кравченко, который разыскивался за кражу более трех миллионов рублей, задержан в аэропорту Домодедово в Москве. По данным следствия, он присваивал себе деньги под предлогом вложения их в бизнес, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Россиянин Александр Кравченко, разыскиваемый по каналам Интерпола за хищении более 3 млн рублей под предлогом вложения денег в бизнес, задержан в аэропорту Домодедово», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Волк. Подозреваемый в хищении денежных средств проживает в Казани.