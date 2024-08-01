В Москве задержали Кравченко, которого подозревают в краже 3 млн рублей

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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , мвд, полиция
Александр Кравченко разыскивался за хищение денежных средств под предлогом вложения их в бизнес Фото:

Россиянин Александр Кравченко, который разыскивался за кражу более трех миллионов рублей, задержан в аэропорту Домодедово в Москве. По данным следствия, он присваивал себе деньги под предлогом вложения их в бизнес, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Россиянин Александр Кравченко, разыскиваемый по каналам Интерпола за хищении более 3 млн рублей под предлогом вложения денег в бизнес, задержан в аэропорту Домодедово», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Волк. Подозреваемый в хищении денежных средств проживает в Казани.

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Россиянин Александр Кравченко, который разыскивался за кражу более трех миллионов рублей, задержан в аэропорту Домодедово в Москве. По данным следствия, он присваивал себе деньги под предлогом вложения их в бизнес, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Россиянин Александр Кравченко, разыскиваемый по каналам Интерпола за хищении более 3 млн рублей под предлогом вложения денег в бизнес, задержан в аэропорту Домодедово», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Волк. Подозреваемый в хищении денежных средств проживает в Казани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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