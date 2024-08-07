РБК: под контроль ВТБ может перейти Первая грузовая компания

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Свалка ТБО2. Нижневартовск, рельсы, жд, шпалы, железная дорога
ВТБ может получить контроль над Первой грузовой компанией, пишут СМИ Фото:

Первая грузовая компания может перейти под контроль ВТБ. Вероятно, это случится после смены руководства. Об этом сообщает РБК.

«В Первой грузовой компании обновится топ-менеджмент: должности гендиректора и председателя совета директоров займут выходцы из РЖД. В ближайшее время может измениться и владелец компании — она перейдет в периметр активов ВТБ», — говорится в материале.

Дочернее предприятие банка «ВТБ Лизинг» активно развивает транспортный сегмент, являясь одним из крупнейших лизингодателей с парком грузовых вагонов, насчитывающим 12,7 тысяч единиц. В его состав входят полувагоны для перевозки насыпных грузов, фитинговые платформы, цистерны, а также крытые вагоны.

Руководитель аналитических проектов Rollingstock Agency Александр Слободяник, считает, что учитывая грузовую и клиентскую базу Первой грузовой компании (ПГК), ВТБ сможет значительно усилить свой лизинговый парк и предоставлять его в аренду другим операторам. Он также предположил, что сделка по передаче ПГК в собственность банку ВТБ могла быть «комбинированной», и банку был предложен определенный дисконт для погашения кредитов.

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Первая грузовая компания может перейти под контроль ВТБ. Вероятно, это случится после смены руководства. Об этом сообщает РБК. «В Первой грузовой компании обновится топ-менеджмент: должности гендиректора и председателя совета директоров займут выходцы из РЖД. В ближайшее время может измениться и владелец компании — она перейдет в периметр активов ВТБ», — говорится в материале. Дочернее предприятие банка «ВТБ Лизинг» активно развивает транспортный сегмент, являясь одним из крупнейших лизингодателей с парком грузовых вагонов, насчитывающим 12,7 тысяч единиц. В его состав входят полувагоны для перевозки насыпных грузов, фитинговые платформы, цистерны, а также крытые вагоны. Руководитель аналитических проектов Rollingstock Agency Александр Слободяник, считает, что учитывая грузовую и клиентскую базу Первой грузовой компании (ПГК), ВТБ сможет значительно усилить свой лизинговый парк и предоставлять его в аренду другим операторам. Он также предположил, что сделка по передаче ПГК в собственность банку ВТБ могла быть «комбинированной», и банку был предложен определенный дисконт для погашения кредитов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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