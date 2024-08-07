РБК: под контроль ВТБ может перейти Первая грузовая компания

Первая грузовая компания может перейти под контроль ВТБ. Вероятно, это случится после смены руководства. Об этом сообщает РБК.
«В Первой грузовой компании обновится топ-менеджмент: должности гендиректора и председателя совета директоров займут выходцы из РЖД. В ближайшее время может измениться и владелец компании — она перейдет в периметр активов ВТБ», — говорится в материале.
Дочернее предприятие банка «ВТБ Лизинг» активно развивает транспортный сегмент, являясь одним из крупнейших лизингодателей с парком грузовых вагонов, насчитывающим 12,7 тысяч единиц. В его состав входят полувагоны для перевозки насыпных грузов, фитинговые платформы, цистерны, а также крытые вагоны.
Руководитель аналитических проектов Rollingstock Agency Александр Слободяник, считает, что учитывая грузовую и клиентскую базу Первой грузовой компании (ПГК), ВТБ сможет значительно усилить свой лизинговый парк и предоставлять его в аренду другим операторам. Он также предположил, что сделка по передаче ПГК в собственность банку ВТБ могла быть «комбинированной», и банку был предложен определенный дисконт для погашения кредитов.
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