20 августа 2024

На Кубани мигрант напал на священника и сорвал с него крест. Видео

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Мужчина сорвал крест с священнослужителя из-за конфликта на дороге
Мужчина сорвал крест с священнослужителя из-за конфликта на дороге Фото:

В Краснодарском крае в станице Марьянская мигрант напал на православного священника и сорвал с него крест из-за дорожного конфликта. После этого мужчина извинился перед священнослужителем, однако его слова вызвали негодование у местных жителей, сообщили очевидцы.

«Мигрант напал на православного священника из-за дорожного конфликта. Он сорвал с батюшки крест… Местные жители, ставшие свидетелями происшествия, пришли к отделению полиции, где рассматривался конфликт, и потребовали извинений от приезжего», — приводит слова очевидцев telegram-канал «Царьград ТВ».

На опубликованном видео заметно, что мужчина приносит извинения священнослужителю, однако присутствующие не принимают его слов и обвиняют напавшего. По словам местных жителей, до приезда правоохранителей мигрант кричал на батюшку, однако стал спокойнее после появления силовиков.

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В Краснодарском крае в станице Марьянская мигрант напал на православного священника и сорвал с него крест из-за дорожного конфликта. После этого мужчина извинился перед священнослужителем, однако его слова вызвали негодование у местных жителей, сообщили очевидцы. «Мигрант напал на православного священника из-за дорожного конфликта. Он сорвал с батюшки крест… Местные жители, ставшие свидетелями происшествия, пришли к отделению полиции, где рассматривался конфликт, и потребовали извинений от приезжего», — приводит слова очевидцев telegram-канал «Царьград ТВ». На опубликованном видео заметно, что мужчина приносит извинения священнослужителю, однако присутствующие не принимают его слов и обвиняют напавшего. По словам местных жителей, до приезда правоохранителей мигрант кричал на батюшку, однако стал спокойнее после появления силовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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