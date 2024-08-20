В Краснодарском крае в станице Марьянская мигрант напал на православного священника и сорвал с него крест из-за дорожного конфликта. После этого мужчина извинился перед священнослужителем, однако его слова вызвали негодование у местных жителей, сообщили очевидцы.
«Мигрант напал на православного священника из-за дорожного конфликта. Он сорвал с батюшки крест… Местные жители, ставшие свидетелями происшествия, пришли к отделению полиции, где рассматривался конфликт, и потребовали извинений от приезжего», — приводит слова очевидцев telegram-канал «Царьград ТВ».
На опубликованном видео заметно, что мужчина приносит извинения священнослужителю, однако присутствующие не принимают его слов и обвиняют напавшего. По словам местных жителей, до приезда правоохранителей мигрант кричал на батюшку, однако стал спокойнее после появления силовиков.
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