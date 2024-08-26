Производители предложили ограничить наценку торговых сетей на яйца

27 августа 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

Торговая наценка на яйца за семь месяцев 2024 года превысила 20% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Производители предлагают ограничить наценку на куриное яйцо не более 10% и исключить возможность торговых сетей брать бонусы за реализованный продукт. Об этом заявили в Росптицесоюзе. «Росптицесоюз в августе направил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложение ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%. Помимо предложения ограничить торговую наценку на товары первой необходимости птицеводы также считают необходимым исключить возможность сетей брать бонусы за реализованное куриное яйцо», — пишет РБК. Сейчас рынок птицеводческой продукции стабилен в сравнении с 2023 годом, когда куриное яйцо стало самым подорожавшим продуктом в России, по данным Росстата. Производство куриных яиц в июле 2024 года выросло на 4,5% по сравнению с январем — до 2,3 миллиарда штук. Но торговая наценка на яйца за семь месяцев 2024 года превысила 20%, а в июле — 25,9%. В ряде случае наценка достигала 30-35%. ФАС в апреле проверил крупнейшие торговые сети из-за высоких цен на яйца. Проверка прошла торговых сетях «Перекресток», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», METRO, «Ашан». Эксперты анализировали цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производители предлагают ограничить наценку на куриное яйцо не более 10% и исключить возможность торговых сетей брать бонусы за реализованный продукт. Об этом заявили в Росптицесоюзе. «Росптицесоюз в августе направил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложение ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%. Помимо предложения ограничить торговую наценку на товары первой необходимости птицеводы также считают необходимым исключить возможность сетей брать бонусы за реализованное куриное яйцо», — пишет РБК. Сейчас рынок птицеводческой продукции стабилен в сравнении с 2023 годом, когда куриное яйцо стало самым подорожавшим продуктом в России, по данным Росстата. Производство куриных яиц в июле 2024 года выросло на 4,5% по сравнению с январем — до 2,3 миллиарда штук. Но торговая наценка на яйца за семь месяцев 2024 года превысила 20%, а в июле — 25,9%. В ряде случае наценка достигала 30-35%. ФАС в апреле проверил крупнейшие торговые сети из-за высоких цен на яйца. Проверка прошла торговых сетях «Перекресток», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», METRO, «Ашан». Эксперты анализировали цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, пишет RT.