26 августа 2024

Производители предложили ограничить наценку торговых сетей на яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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День поля в Нагайбакском районе. Челябинск, яйца, сельское хозяйство
Торговая наценка на яйца за семь месяцев 2024 года превысила 20% Фото:

Производители предлагают ограничить наценку на куриное яйцо не более 10% и исключить возможность торговых сетей брать бонусы за реализованный продукт. Об этом заявили в Росптицесоюзе.

«Росптицесоюз в августе направил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложение ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%. Помимо предложения ограничить торговую наценку на товары первой необходимости птицеводы также считают необходимым исключить возможность сетей брать бонусы за реализованное куриное яйцо», — пишет РБК.

Сейчас рынок птицеводческой продукции стабилен в сравнении с 2023 годом, когда куриное яйцо стало самым подорожавшим продуктом в России, по данным Росстата. Производство куриных яиц в июле 2024 года выросло на 4,5% по сравнению с январем — до 2,3 миллиарда штук. Но торговая наценка на яйца за семь месяцев 2024 года превысила 20%, а в июле — 25,9%. В ряде случае наценка достигала 30-35%.

ФАС в апреле проверил крупнейшие торговые сети из-за высоких цен на яйца. Проверка прошла торговых сетях «Перекресток», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», METRO, «Ашан». Эксперты анализировали цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, пишет RT.

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Производители предлагают ограничить наценку на куриное яйцо не более 10% и исключить возможность торговых сетей брать бонусы за реализованный продукт. Об этом заявили в Росптицесоюзе. «Росптицесоюз в августе направил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложение ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%. Помимо предложения ограничить торговую наценку на товары первой необходимости птицеводы также считают необходимым исключить возможность сетей брать бонусы за реализованное куриное яйцо», — пишет РБК. Сейчас рынок птицеводческой продукции стабилен в сравнении с 2023 годом, когда куриное яйцо стало самым подорожавшим продуктом в России, по данным Росстата. Производство куриных яиц в июле 2024 года выросло на 4,5% по сравнению с январем — до 2,3 миллиарда штук. Но торговая наценка на яйца за семь месяцев 2024 года превысила 20%, а в июле — 25,9%. В ряде случае наценка достигала 30-35%. ФАС в апреле проверил крупнейшие торговые сети из-за высоких цен на яйца. Проверка прошла торговых сетях «Перекресток», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», METRO, «Ашан». Эксперты анализировали цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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