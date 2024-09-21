Reuters убедился, что Иран не отправлял России свое оружие

Reuters получил подтверждение от нескольких источников, что Иран не осуществлял поставки оружия в Россию. Об этом британскому агентству сообщили дипломаты из Европы и США.
«Иран не поставил пусковые установки с ракетами в Россию», — приводится заявление европейского дипломата в публикации Reuters. Источник также подтвердил, не раскрывая подробностей, что поставки пусковых установок не ожидаются.
Чиновник из США также подтвердил, что Иран не перевозил вооружение на момент заявления США о предполагаемой поставке оружия. Он предположил, что Иран, удерживая пусковые установки, может стремиться к новым переговорам с Западом для снижения напряженности в отношениях.
Ранее в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о предоставлении Ираном оружия России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, что не всегда такие сведения отражают реальное положение дел. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил свою позицию по поводу обвинений США. Он заявил, что все их слова высказывания просто выдумки и ничего не значат.
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