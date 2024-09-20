Лавров: поставки ракет из Ирана и КНДР в Россию — выдумки США

20 сентября 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что слухи, распускаемые США о поставках ракет Ирана и КНДР в Россию, означают, что Штатам не нравится РФ как конкурент Фото: Владимир Андреев © URA.RU Высказывания США о том, что Иран и КНДР поставляют России ракеты, являются выдумкой. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Если США выдумывают по десять небылиц в день, обвиняя нас во всех смертных грехах, это ничего не значит. Это означает только то, что им не нравится сама Россия как конкурент на международной арене», — заявил Лавров в разговоре со Sky News Arabia. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что такие заявления Вашингтона направлены на дискредитацию России как международного актора. Лавров также отметил, что РФ строго придерживается норм международного права во всех своих внешних отношениях, включая военно-техническое сотрудничество. Ранее в СМИ распространялись сведения о том, что Иран предоставляет России свое оружие. В Кремле заявили, что подобная информация не всегда соответствует действительности. В то же время постпред России при ООН Василий Небензя категорически опроверг эти слухи и назвал их беспочвенными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высказывания США о том, что Иран и КНДР поставляют России ракеты, являются выдумкой. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Если США выдумывают по десять небылиц в день, обвиняя нас во всех смертных грехах, это ничего не значит. Это означает только то, что им не нравится сама Россия как конкурент на международной арене», — заявил Лавров в разговоре со Sky News Arabia. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что такие заявления Вашингтона направлены на дискредитацию России как международного актора. Лавров также отметил, что РФ строго придерживается норм международного права во всех своих внешних отношениях, включая военно-техническое сотрудничество. Ранее в СМИ распространялись сведения о том, что Иран предоставляет России свое оружие. В Кремле заявили, что подобная информация не всегда соответствует действительности. В то же время постпред России при ООН Василий Небензя категорически опроверг эти слухи и назвал их беспочвенными.