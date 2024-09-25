Spiegel назвал имя того, кто дал старт операции по подрыву «Северных потоков»

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сыграл ключевую роль в подрыве газопроводов «Северный поток». По информации немецкого издания Spiegel, экс-главком украинских войск утвердил и дал старт операции осенью 2022 года.
«Группа подотчетная Залужному собрала средства и разработала план. Экс-главком одобрил ее и дал разрешение на реализацию», — написали авторы материала
Согласно тексту издания, несмотря на предупреждения Германии и США о готовящейся диверсии, голландская служба военной разведки не приняла мер. Лидер Украины Владимир Зеленский также не был предупрежден о подрыве газопроводов. По данным материала, взрывы на «Северном потоке» организовала группа из двух гражданских и одного бывшего агента украинской секретной службы.
Ранее сообщалось, что согласно немецкому изданию Spiegel, стоимость операции по подрыву газопроводов составила около 300 тысяч долларов. Группа диверсантов состояла в основном из гражданских лиц, а организовал все экс-сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский.
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