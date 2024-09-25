Стоимость подрыва «Северных потоков», участка газопровода между Германией и РФ, составила 300 тысяч долларов. Об этом заявили в немецких СМИ.
«Операция по подрыву „Северных потоков“ обошлась почти в 300 тысяч долларов», — заявили в Spiegel. Сообщается, что группа диверсантов-подрывников состояла в основном из гражданских, а организовал все экс-сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский.
Взрывы на первом и втором «Северных потоках» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад обвинил РФ, а спустя полгода ЦРУ и Белый дом назвали виновником Украину. Россия же возлагает ответственность на Штаты, однако страну так и не допустили к расследованию.
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