Суд вернул полицейским дело блогера Косенко, который бросил младенца в снег

13 октября 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

На Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Никулинский суд Москвы отказался рассматривать административный протокол в отношении блогера Сергея Косенко, известного своим видео, в котором он бросает младенца в сугроб. Протокол касался обвинений в пропаганде наркотиков. «Протокол об административном правонарушении от 26 сентября 2024 года и другие материалы дела в отношении ИП Косенко Сергея Сергеевича возвратить в ГУ МВД России для устранения недостатков в установленные законом сроки», — указано в судебном решении, с которым ознакомился корреспондент ТАСС. За нарушение, вменяемое Косенко по статье КоАП РФ, ему может грозить штраф до 30 тыс. рублей. На Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков. Ранее блогер, имеющий миллионную аудиторию, опубликовал видео в социальных сетях, где он бросает младенца в сугроб. После возникновения скандала Косенко и его адвокат утверждают, что на видео была использована кукла, а не настоящий ребенок. Блогер выразил готовность сотрудничать со следственными органами по этому вопросу. Счета Косенко на общую сумму более 200 миллионов рублей арестованы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Никулинский суд Москвы отказался рассматривать административный протокол в отношении блогера Сергея Косенко, известного своим видео, в котором он бросает младенца в сугроб. Протокол касался обвинений в пропаганде наркотиков. «Протокол об административном правонарушении от 26 сентября 2024 года и другие материалы дела в отношении ИП Косенко Сергея Сергеевича возвратить в ГУ МВД России для устранения недостатков в установленные законом сроки», — указано в судебном решении, с которым ознакомился корреспондент ТАСС. За нарушение, вменяемое Косенко по статье КоАП РФ, ему может грозить штраф до 30 тыс. рублей. На Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков. Ранее блогер, имеющий миллионную аудиторию, опубликовал видео в социальных сетях, где он бросает младенца в сугроб. После возникновения скандала Косенко и его адвокат утверждают, что на видео была использована кукла, а не настоящий ребенок. Блогер выразил готовность сотрудничать со следственными органами по этому вопросу. Счета Косенко на общую сумму более 200 миллионов рублей арестованы.