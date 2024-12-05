Посол Мальты объяснил, почему Захаровой аннулировали визу

Посол Мальты Ингуанез: Захаровой аннулировали визу из-за возражений других стран

05 декабря 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Захаровой запретили въезд в Мальту для участия в СМИД ОБСЕ Фото: Роман Наумов © URA.RU Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали визу из-за возражения со стороны некоторых государств. Об этом рассказал посол Мальты в России Кармело Ингуанез. «После того, как некоторые государства-члены высказали возражения против ее поездки, <…> министр [иностранных дел Мальты] решил, что мы аннулируем визу», — сообщил Кармело Ингуанез для RTVI. Посол так и не ответил на вопрос, от каких конкретно стран были претензии, однако подчеркнул, что их было больше одной. Ранее в МИД РФ заявляли, что Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ без упоминания причины. «Визу аннулировали с формулировкой „в силу не зависящих от них обстоятельств“», — говорилось в докладе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали визу из-за возражения со стороны некоторых государств. Об этом рассказал посол Мальты в России Кармело Ингуанез. «После того, как некоторые государства-члены высказали возражения против ее поездки, <…> министр [иностранных дел Мальты] решил, что мы аннулируем визу», — сообщил Кармело Ингуанез для RTVI. Посол так и не ответил на вопрос, от каких конкретно стран были претензии, однако подчеркнул, что их было больше одной. Ранее в МИД РФ заявляли, что Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ без упоминания причины. «Визу аннулировали с формулировкой „в силу не зависящих от них обстоятельств“», — говорилось в докладе.