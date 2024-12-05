Посол Мальты объяснил, почему Захаровой аннулировали визу

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали визу из-за возражения со стороны некоторых государств. Об этом рассказал посол Мальты в России Кармело Ингуанез.
«После того, как некоторые государства-члены высказали возражения против ее поездки, <…> министр [иностранных дел Мальты] решил, что мы аннулируем визу», — сообщил Кармело Ингуанез для RTVI. Посол так и не ответил на вопрос, от каких конкретно стран были претензии, однако подчеркнул, что их было больше одной.
Ранее в МИД РФ заявляли, что Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ без упоминания причины. «Визу аннулировали с формулировкой „в силу не зависящих от них обстоятельств“», — говорилось в докладе.
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