Сальдо назвал неприемлемым корейский сценарий завершения конфликта на Украине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал неприемлемым «корейский сценарий» завершения украинского конфликта. По его словам, заморозку конфликта необходимо избежать, спецоперация должна быть закончена после выполнения всех задач.
«Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, для России абсолютно неприемлем. Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость», — сказал Сальдо РИА Новости.
Ранее номинированный избранным президентом США Дональдом Трампом на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог представил план урегулирования конфликта на Украине. Он предполагает заморозку боевых действий по линии фронта, создание автономных зон на востоке Украины, а также отказ от включения Украины в НАТО.
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