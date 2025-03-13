13 марта 2025

В Петербурге МФЦ начали принимать налоговые декларации

© Служба новостей «URA.RU»
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Дата приема документов в МФЦ будет считаться датой подачи декларации в налоговую инспекцию
Дата приема документов в МФЦ будет считаться датой подачи декларации в налоговую инспекцию Фото:

С 10 марта жители Петербурга получили новую возможность подачи налоговой декларации 3-НДФЛ через МФЦ города. Это изменение призвано упростить процесс декларирования доходов, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

«С 10 марта жители Петербурга могут подать декларацию по форме 3-НДФЛ в любом МФЦ города», — сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи на своем сайте. Подача декларации через МФЦ значительно упрощает процесс для граждан, которым необходимо декларировать доходы от различных источников, включая продажу имущества и инвестиции. Услуга особенно актуальна для тех, кто оформляет возврат налога на доходы физических лиц за расходы на образование, медицинские услуги или покупку жилья.

Для подачи декларации в МФЦ необходимо предоставить заполненный бланк декларации в бумажном формате и сопутствующие документы, подтверждающие доходы и расходы. Дата приема документов в МФЦ будет считаться датой подачи декларации в налоговую инспекцию.

Декларационная кампания за 2024 год продлится до 30 апреля. Жители Санкт-Петербурга уже активно используют новую возможность, что подтверждается сотнями поданных деклараций через МФЦ в первые же дни после начала предоставления услуги.

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С 10 марта жители Петербурга получили новую возможность подачи налоговой декларации 3-НДФЛ через МФЦ города. Это изменение призвано упростить процесс декларирования доходов, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи. «С 10 марта жители Петербурга могут подать декларацию по форме 3-НДФЛ в любом МФЦ города», — сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи на своем сайте. Подача декларации через МФЦ значительно упрощает процесс для граждан, которым необходимо декларировать доходы от различных источников, включая продажу имущества и инвестиции. Услуга особенно актуальна для тех, кто оформляет возврат налога на доходы физических лиц за расходы на образование, медицинские услуги или покупку жилья. Для подачи декларации в МФЦ необходимо предоставить заполненный бланк декларации в бумажном формате и сопутствующие документы, подтверждающие доходы и расходы. Дата приема документов в МФЦ будет считаться датой подачи декларации в налоговую инспекцию. Декларационная кампания за 2024 год продлится до 30 апреля. Жители Санкт-Петербурга уже активно используют новую возможность, что подтверждается сотнями поданных деклараций через МФЦ в первые же дни после начала предоставления услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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