В Петербурге МФЦ начали принимать налоговые декларации

С 10 марта жители Петербурга получили новую возможность подачи налоговой декларации 3-НДФЛ через МФЦ города. Это изменение призвано упростить процесс декларирования доходов, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.
«С 10 марта жители Петербурга могут подать декларацию по форме 3-НДФЛ в любом МФЦ города», — сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи на своем сайте. Подача декларации через МФЦ значительно упрощает процесс для граждан, которым необходимо декларировать доходы от различных источников, включая продажу имущества и инвестиции. Услуга особенно актуальна для тех, кто оформляет возврат налога на доходы физических лиц за расходы на образование, медицинские услуги или покупку жилья.
Для подачи декларации в МФЦ необходимо предоставить заполненный бланк декларации в бумажном формате и сопутствующие документы, подтверждающие доходы и расходы. Дата приема документов в МФЦ будет считаться датой подачи декларации в налоговую инспекцию.
Декларационная кампания за 2024 год продлится до 30 апреля. Жители Санкт-Петербурга уже активно используют новую возможность, что подтверждается сотнями поданных деклараций через МФЦ в первые же дни после начала предоставления услуги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.