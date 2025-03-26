Кремль соболезнует родным погибшей журналистки Анны Прокофьевой: главные заявление Пескова 26 марта

В Кремле принесли официальные соболезнования в связи с гибелью журналистки Первого канала Анны Прокофьевой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что несчастный случай произошел после того как транспортное средство, в котором находилась журналистка, подорвалось на украинской мине.
Он также поделился планами России на Арктику. Основные заявления пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина — в материале URA.RU.
Соболезнования родным погибшей в зоне СВО журналистки Прокофьевой
Песков выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Первого канала. Он также подтвердил версию причины смерти Прокофьевой, о подрыве машины на мине ВСУ. «Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Мы соболезнуем родным Анны и всему коллективу Первого канала», — заявил Песков.
Превращение Арктики в территорию сотрудничества
Москва поддерживает идею международного сотрудничества в Арктике, отвергая идею конфронтации между странами. Об этом заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о возможности восстановления диалога и доверия в арктическом регионе.
Песков уточнил, что арктический регион обладает колоссальным потенциалом, и его ресурсы уже начали активно использоваться на благо населения соответствующих стран, включая Россию. Развитие Северного морского пути и освоение природных ресурсов арктической зоны являются свидетельством этого.
Признаки завершения контрнаступления ВСУ
Представитель Кремля заявил, что Украина продолжает осуществлять попытки атак на территорию России, несмотря на объявление о завершении своего контрнаступления. Он также подчеркнул, что, несмотря на проявленную Киевом неготовность к диалогу, крайне важно придерживаться временного моратория на прекращение огня по объектам, указанным в российско-американском соглашении.
Приказ Путина о моратории на удары по энергосистеме действует
С 18 марта введен мораторий на нападения на объекты энергетической инфраструктуры. ВС РФ придерживаются приказа Путина. Песков уточнил, что Россия может пересмотреть условия данной договоренности в свете атак ВСУ на российские объекты после указанной даты.
Кремль удовлетворен желанием США в вопросе санкций
Кремль приветствует заявление Соединенных Штатов о готовности оказать России содействие в преодолении санкционных барьеров, которые затрудняют торговлю зерном, сельскохозяйственной продукцией и удобрениями. Как отметил Песков, Москва и Вашингтон продолжают беседовать на данную тему. «Мы удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог», — заявил он.
Задержание главы Гагаузии Гуцул
Власти Молдавии оказали открытое давление на оппозиционные силы. Так пресс-секретарь Путина прокомментировал задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева.
По словам Пескова, действия правительства главы Молдавии Майи Санду напоминают те, которые принимаются в Румынии, где, по его мнению, демократия находится под угрозой. Он призвал страну предоставить свободу действия всем политикам, в том числе, оппозиции.
Результаты правления Путина на протяжении четверти века
В связи с 25-летием избрания Владимира Путина президентом Российской Федерации, (на первый срок он был избран 26 марта 2000 года) Песков подчеркнул значительные преобразования, произошедшие в стране за эти годы. Представитель Кремля выразил мнение, что за указанный период Россия преодолела ряд серьезных трудностей и достигла высокого уровня экономической самостоятельности и общего благосостояния.
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