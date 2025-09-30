Скончался актер Геннадий Нилов, сыгравший в «Три плюс два»

Актер Геннадий Нилов, прославившийся благодаря роли в фильме режиссера Генриха Оганесяна «Три плюс два», скончался на 89-м году жизни. О его смерти сообщила телеведущая Ника Стрижак.
«Ушел из жизни актер Геннадий Петрович Нилов, отец известного актера Алексея Нилова. Завтра ему бы исполнилось 89 лет. В его послужном списке немало ролей, но всей стране он сразу полюбился красивым и строгим физиком из фильма „Три плюс два“», — говорится в сообщении Стрижак. Информацию передает ТАСС.
В Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России подтвердили эту информацию. Геннадий Нилов родился 1 октября 1936 года в городе Луга Ленинградской области. В школьные годы он возглавлял драматический кружок и самостоятельно ставил спектакли. В 1959 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Еще ребенком Нилов дебютировал в массовке фильма «Подвиг разведчика». Его творческий путь включает участие более чем в 60 кинопроектах, но наибольшую популярность ему принесла роль Сундукова в комедийном фильме «Три плюс два».
Также сегодня стало известно о смерти журналиста и поэта Виталия Коротича. Он возглавлял журнал «Огонек» в годы перестройки. Он скончался на 90-м году жизни. За свою жизнь Коротич был удостоен большого количества наград. Среди них — Орден Почета, орден Октябрьской Революции, премия СП СССР имени А. Н. Толстого и другие. Помимо творчества, журналист занимался политикой.
