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07 октября 2017
18:03  07 октября 2017 0

Англичан перед ЧМ-2018 пугают российскими фанатами. Доказательства нашли на YouTube

Чемпионат России-2016: ФК Урал - ФК Спартак-Москва. Екатеринбург, болельщики фк спартак москва, фк спартак москва, файер
Англичан призвали опасаться фанатов в РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Английским футбольным болельщикам необходимо соблюдать осторожность во время пребывания в России. Об этом заявил представитель британской полиции Марк Робертс.

По его словам, чтобы убедиться в «экстремальном» уровне насилия со стороны российских футбольных хулиганов, нужно просто зайти на YouTube.

При этом полицейский признал, что английские фанаты сами нередко позволяют себе «оскорбительные вещи». По этой причине Робертс посоветовал своим согражданам вести себя в России сдержанно, пишет «Русская планета».

Ранее на британском телеканале BBC Two был показан документальный фильм Russia’s Hooligan Army, который повествовал о российских футбольных болельщиках.

Напомним, что Екатеринбург примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Виктор Жуков
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