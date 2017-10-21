Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко презентовал в субботу, 21 октября, проекты платформы «Россия — страна возможностей» (странавозможностей.рф). Из десяти проектов, доступных для россиян в возрасте от 7 до 50 лет, Кириенко подробно остановился на четырех.
Так, на конкурс «Лидеры России» за две недели поступило уже более 120 тысяч заявок от молодых управленцев. Вошедшие в финал «Лидеров России» получат гранты на профессиональное обучение, а победители смогут год получать консультации у топ-менеджеров крупнейших компаний и опытных государственных деятелей. «Пусть после этого мне кто-нибудь расскажет, что у нас молодежь не инициативная, что она ленивая и что ей ничего не надо. Полное вранье, на мой взгляд, и Всемирный фестиваль молодежи это подтверждает», — констатировал Кириенко.
Конкурс «Управляй», напротив, ориентирован на студентов, которые еще не успели получить опыт в сфере менеджмента. Наградой победителям станут обучение в ведущем вузе России с последующими стажировками и трудоустройством в крупнейших компаниях.
В третью очередь Кириенко назвал грантовый конкурс молодежных инициатив, адресованный не имеющим склонности к госслужбе или бизнесу гражданам. «Мы понимали, что не все настроены идти в бизнес, кто-то настроен на социальное служение, кто связывает свою жизнь с волонтерскими проектами, и это не менее почетно, чем государственное управление», — цитирует ТАСС Кириенко.
Четвертой Сергей Кириенко обозначил номинацию «Российское движение школьников: территория самоуправления». «Надо талантливых ребят поддерживать, помогать им самореализовываться не только со студенческой скамьи. Надо начинать со школьников», — добавил он.
Также в линейке проектов значатся конкурс бизнес-проектов для старших школьников «Мой первый бизнес» (гранты до 100 тыс. рублей и запуск реальных компаний), конкурс-агрегатор инициатив по улучшению социальной среды и развитию волонтерства «Хочу делать добро», Всероссийская акция признательности «Благодарю», национальная студенческая олимпиада по 27 направлениям «Я — профессионал», проекты «Бизнес навигатор МСП» и WorldSkill Russia.
«Россия — страна возможностей» — открытая платформа для проектов по развитию социальных лифтов, поддержке значимых благотворительных акций, деятельности волонтеров и социальных активистов. Как напомнил Сергей Кириенко, к ней каждый день присоединяются новые проекты. Подробнее с ними можно ознакомиться на интернет-ресурсе платформы.