РЖД раскрыли дату возобновления продаж плацкартных билетов

21:34 11 ноября 2017 0

Цены на билеты в 2018 году останутся на уровне прошлого года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования возобновится 17 ноября. Речь идет об отправлениях с 1 января 2018 года. Об этом говорится на сайте дочерней компании «РЖД» — АО «Федеральная пассажирская компания».

«Указанные сроки соответствуют правилам перевозок (приказ Минтранса России от 19.12.2013 №473 (ред. от 30.11.2016), а также дате вступления в силу приказа ФАС России об индексации тарифов», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2018 году тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования останутся на уровне 2017 года. Об этом пишет «Русская планета» со ссылкой на заявление Федеральной антимонопольной службы РФ.