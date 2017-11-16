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16 ноября 2017
15 ноября 2017
09:28  16 ноября 2017 0

В России придумали новый налог. Платить его придется несколько раз в год

Черные выходы ресторанов. Екатеринбург, мода, обувь, кроссовки, старье, туфли, кеды
Обувь обложат налогамиФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В России могут ввести утилизационный сбор на обувь. Идею нового налога прорабатывают сейчас в Минпромторге. Вопрос о целесообразности этого налога будет рассмотрен на заседании правительства 20 ноября.

Минпромторг взялся за разработку «налога на тапочки» после поручения президента РФ Владимира Путина, пишет «Российская газета». В сентябре Путину пожаловались на недобросовестных поставщиков обуви в Российском союзе кожевников и обувщиков. Там отметили, что до 80% обувного рынка России сегодня занимает импортная продукция, при этом 65% — это всевозможные синтетические заменители обуви по цене 4,5 доллара за пару, писала «Национальная служба новостей».

В Минпромторге считают, что решить вопрос по утилизационному сбору в отношении обуви можно за счет маркировки продукции. «Каждый участник рынка будет учтен и, соответственно, не сможет уклониться от уплаты утилизационного сбора. В данной ситуации как раз может быть успешно применен механизм ФНС России, когда маркировка будет строго привязана к уплате утилизационного сбора», — считают в ведомстве. Таким образом, каждый раз при покупке обуви, россияне будут вносить налог на ее утилизацию.

Чиновники считают, что пилотный проект по маркировке обуви может быть запущен уже в следующем году.

В сентябре Минстрой РФ предложил обязать бизнес самостоятельно платить за утилизацию мусора. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», новые обязанности могут возложить на производителей и поставщиков товаров, которым предложат на выбор — либо самим утилизировать отходы, либо платить утилизационные сборы, которые будут поступать в региональные бюджеты.

В России, напомним, с 2018 года будет повышен на 15% сбор на утилизацию старых машин. Предполагается, что поступления в бюджет вырастут до 223,4 млрд рублей в 2018-м и до 259,8 млрд рублей — в 2019-м.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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