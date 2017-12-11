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11 декабря 2017
15:12  11 декабря 2017 1

Россияне назвали лучший способ сохранения заработанных денег

Открытая лицензия 17.06.2015. Банкрот., деньги, банкрот, копилка
Россияне сегодня предпочитают копить, а не тратитьФото: Ken Teegardin/Flickr

В настоящее время большинство россиян считают лучшим инструментом сохранения денег банковский вклад. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный в ноябре 2017 года. Всего было опрошено 1 тысяча 800 граждан РФ.

Социологи отмечают, что россияне предпочитают сберегать средства. Сейчас их доля составляет 73% против 20% тех, кто желает тратить зарплаты. Также у жителей страны изменилось отношение к банкам: для сбережения свободных денег 57% респондентов (по сравнению с 41% в январе текущего года) предпочитают пользоваться банковским вкладом. Меньше стали говорить и о необходимости забрать деньги из кредитных организаций (28% против 36% в начале года).

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб пояснил, что люди чаще стали хранить деньги в рублях, а не в валюте. Помимо прочего, эксперты отметили падение интереса россиян к инвестициям в украшения из драгоценных металлов и зафиксировали рост «индекса кредитного доверия». Он показывает, насколько россияне считают нынешнее время подходящим для покупок в кредит.

Ранее были опубликованы результаты других исследований ВЦИОМ, согласно которым у ипотеки в России большие перспективы. Вопрос улучшения жилищных условий остро стоит у большинства россиян (56%).

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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