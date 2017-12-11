Россияне назвали лучший способ сохранения заработанных денег

В настоящее время большинство россиян считают лучшим инструментом сохранения денег банковский вклад. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный в ноябре 2017 года. Всего было опрошено 1 тысяча 800 граждан РФ.
Социологи отмечают, что россияне предпочитают сберегать средства. Сейчас их доля составляет 73% против 20% тех, кто желает тратить зарплаты. Также у жителей страны изменилось отношение к банкам: для сбережения свободных денег 57% респондентов (по сравнению с 41% в январе текущего года) предпочитают пользоваться банковским вкладом. Меньше стали говорить и о необходимости забрать деньги из кредитных организаций (28% против 36% в начале года).
Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб пояснил, что люди чаще стали хранить деньги в рублях, а не в валюте. Помимо прочего, эксперты отметили падение интереса россиян к инвестициям в украшения из драгоценных металлов и зафиксировали рост «индекса кредитного доверия». Он показывает, насколько россияне считают нынешнее время подходящим для покупок в кредит.
Ранее были опубликованы результаты других исследований ВЦИОМ, согласно которым у ипотеки в России большие перспективы. Вопрос улучшения жилищных условий остро стоит у большинства россиян (56%).