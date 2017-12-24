16:12 24 декабря 2017 0

Пострадавшего госпитализировали, но не смогли спасти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Заволжском районе города Ульяновска 26-летний местный житель жестоко избил своего знакомого, отчего тот скончался. Причину конфликта с погибшим злоумышленник вспомнить не смог, так как на момент происшествия был слишком пьян, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Ульяновской области.

Как показало следствие, 19 декабря пьяный молодой человек в квартире одного из домов по проезду Заводскому поссорился со своим 24-летним знакомым. Как сообщает информационный портал ulpravda.ru, в ходе конфликта ульяновец нанес оппоненту несколько ударов руками по голове. Вызванная на место происшествия «скорая» экстренно госпитализировала пострадавшего, но не смогла спасти — спустя несколько часов он скончался от черепно-мозговой травмы.

Ранее в Зауралье женщина убила малолетнего сына подруги с помощью ложек и других подручных предметов. Удары она наносила в затылочную и теменную области головы ребенка.