Курганец возглавил транспортную прокуратуру Челябинска

19:03 27 декабря 2017 1

Генпрокурор Юрий Чайка назначил нового транспортного прокурора в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки транспортным прокурором Челябинска назначен советник юстиции Александр Колесников. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ранее Колесников занимал должность заместителя Курганского транспортного прокурора.

Контракт заключен на пять лет. Александр Колесников — выпускник Курганского государственного университета. В органах прокуратуры работает с 2007 года. Начинал службу в ХМАО. В 2014 году переведен в Курган. «Зарекомендовал себя с положительной стороны квалифицированным юристом, принципиальным и требовательным руководителем», — говорится в сообщении.

Ранее транспортную прокуратуру Челябинска возглавлял Александр Пунигов. В мае 2017 года он был переведен в Ростов-на-Дону, где занял пост заместителя Южного транспортного прокурора.