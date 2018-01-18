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19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
21:10  18 января 2018 2

Стала известна дата послания Путина Федеральному Собранию

Предполагается, что президент озвучит планы на четвертый срокФото с сайта kremlin.ru
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Президент России Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 6 февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Путин представит планы на «ожидаемый четвертый срок», сообщает «Газета.ру». Один из источников уверен, что глава государства, скорее всего, не будет касаться темы повышения пенсионного возраста, повышения налога на доходы физлиц и других непопулярных мер. По данным Bloomberg, нынешнее послание Федеральному собранию было перенесено из-за президентской кампании.

Напомним, что в декабре 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин выступит с ежегодным обращением к Федеральному собранию до президентских выборов, которые состоятся 18 марта 2018 года. Месяц и число, когда парламентарии соберутся в Москве, он не назвал.

Ольга Дудорова
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