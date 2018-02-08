20:32 08 февраля 2018 2

Жалобы тюменцев на имя Бориса Титова часто остаются без ответа, заявляют депутаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени усомнились в эффективности работы федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова. На заседании Тюменской облдумы депутат от ЛДПР Глеб Трубин заявил, что Титов уделяет слишком много времени пиару, при этом не решая проблемы российских бизнесменов.

Обращаясь к тюменскому уполномоченному по правам предпринимателей Ларисе Невидайло, Трубин сообщил, что к либерал-демократам в приемную приходят коммерсанты для решения своих проблем.

«К вам, как к исполнителю, представителю в Тюменской области, вопросов практически никогда нет. А среди тех обращений, которые идут на федерального уполномоченного, многие остаются нерешенными и без ответа.

Хорошо, конечно, что федеральный уполномоченный очень много пиарится, собирает в Лондоне какие-то жалобы. Но я бы хотел, чтобы сместился вектор на территорию России,

чтобы здесь эти проблемы и слышались, и решались», — подчеркнул он.

К работе местного омбудсмена Ларисы Невидайло у тюменцев нет вопросов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Напомним, что тюменские предприниматели по итогам 2017 года стали чаще жаловаться на уголовное преследование. В общей сложности за год Лариса Невидайло получила 394 обращения граждан и организаций. Большая часть обращений касалась налоговых проблем и защиты гражданских прав — на это приходилось порядка 21% от общего количества заявлений. Причем именно налоговые органы из всех федеральных служб и ведомств лидируют по количеству жалоб от представителей бизнес-сообщества.