В Тюмени усомнились в эффективности работы федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова. На заседании Тюменской облдумы депутат от ЛДПР Глеб Трубин заявил, что Титов уделяет слишком много времени пиару, при этом не решая проблемы российских бизнесменов.
Обращаясь к тюменскому уполномоченному по правам предпринимателей Ларисе Невидайло, Трубин сообщил, что к либерал-демократам в приемную приходят коммерсанты для решения своих проблем.
«К вам, как к исполнителю, представителю в Тюменской области, вопросов практически никогда нет. А среди тех обращений, которые идут на федерального уполномоченного, многие остаются нерешенными и без ответа.
Хорошо, конечно, что федеральный уполномоченный очень много пиарится, собирает в Лондоне какие-то жалобы. Но я бы хотел, чтобы сместился вектор на территорию России,
чтобы здесь эти проблемы и слышались, и решались», — подчеркнул он.
Напомним, что тюменские предприниматели по итогам 2017 года стали чаще жаловаться на уголовное преследование. В общей сложности за год Лариса Невидайло получила 394 обращения граждан и организаций. Большая часть обращений касалась налоговых проблем и защиты гражданских прав — на это приходилось порядка 21% от общего количества заявлений. Причем именно налоговые органы из всех федеральных служб и ведомств лидируют по количеству жалоб от представителей бизнес-сообщества.