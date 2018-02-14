Российский певец Прохор Шаляпин обратился к экстрасенсу, чтобы доказать стране свое родство с музыкантом Федором Шаляпиным, умершим в 1938 году. Общение с духом великого оперного певца состоялось в рамках комедийного шоу «Деньги или позор» на телеканале ТНТ4.
Ведущие попытались выяснить, правда ли гость является внуком Федора Шаляпина. Подтвердить родство двух музыкантов вызвался участник шоу «Битва экстрасенсов», которому и пришлось связаться с призраком. «Но методы экстрасенса оказались настолько шокирующими, что лучше бы Прохор согласился на обычный ДНК-тест», — отметили в пресс-службе телеканала.
Артисту также пришлось откровенно отвечать на каверзные вопросы ведущего дяди Вити и терпеть все его жесткие шутки. «Да, дядя Витя жестко начал, но смешно! Мы должны учиться проще ко всему относиться — и к себе, и к окружающим, и к жизни, и даже к смерти. Хотя немного нервничал до конца — думал, что сейчас кто-нибудь выскочит из кресла или какие-нибудь раздетые пожилые женщины выйдут… Мало ли что!», — приводит пресс-служба слова Прохора Шаляпина.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что певец перестал интересоваться дамами в возрасте и обзавелся новой пассией. Его возлюбленной стала симпатичная блондинка, которая прекрасно печет пироги.