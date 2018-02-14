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14 февраля 2018
16:28  14 февраля 2018 0

Экстрасенс помог Прохору Шаляпину встретиться с призраком предполагаемого дедушки. «Методы оказались шокирующими»

Общение с духом Федора Шаляпина покажут на телеканале ТНТ4Фото: пресс-служба

Российский певец Прохор Шаляпин обратился к экстрасенсу, чтобы доказать стране свое родство с музыкантом Федором Шаляпиным, умершим в 1938 году. Общение с духом великого оперного певца состоялось в рамках комедийного шоу «Деньги или позор» на телеканале ТНТ4.

Ведущие попытались выяснить, правда ли гость является внуком Федора Шаляпина. Подтвердить родство двух музыкантов вызвался участник шоу «Битва экстрасенсов», которому и пришлось связаться с призраком. «Но методы экстрасенса оказались настолько шокирующими, что лучше бы Прохор согласился на обычный ДНК-тест», — отметили в пресс-службе телеканала.

Артисту также пришлось откровенно отвечать на каверзные вопросы ведущего дяди Вити и терпеть все его жесткие шутки. «Да, дядя Витя жестко начал, но смешно! Мы должны учиться проще ко всему относиться — и к себе, и к окружающим, и к жизни, и даже к смерти. Хотя немного нервничал до конца — думал, что сейчас кто-нибудь выскочит из кресла или какие-нибудь раздетые пожилые женщины выйдут… Мало ли что!», — приводит пресс-служба слова Прохора Шаляпина.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что певец перестал интересоваться дамами в возрасте и обзавелся новой пассией. Его возлюбленной стала симпатичная блондинка, которая прекрасно печет пироги.

Виктор Дорофеев
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