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13 марта 2018
12 марта 2018
05:46  13 марта 2018 0

Власти Владивостока устроили гигантскую свалку на центральной площади. ФОТО

Многие жители Владивостока стали фотографироваться с грязными снежными горамиФОТО: Instagram/Александр Послушаев

Власти Владивостока превратили центр города в большую свалку. Дело в том, что после снегопадов заполнился специальный полигон, поэтому коммунальные службы решили свезти грязные сугробы на центральную площадь.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко, комментируя журналистам такое решение, пояснил, что у города есть всего две снегоплавильные установки, которые не использовались уже на протяжении шести лет. Вскоре их установят на площади, но перед этим нужно провести техобслуживание и диагностику. Дополнительных денег на ликвидацию последствий снегопада у города нет.

«Нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега. А пока детям горки на радость», — цитирует «Лента.ру» Веркеенко.

Жители Владивостока начали фотографироваться с грязными снежными горами и выкладывать в социальные сети, а дети действительно приходят, чтобы покататься на ледянках. Согласно данным синоптиков, если снег останется лежать на площади, то растает он только в апреле.

Александр Черноскутов
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