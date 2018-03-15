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16 марта 2018
15 марта 2018
23:53  15 марта 2018 0

Проект «Россия — страна возможностей» станет значимой страницей истории государства

Всероссийский форум
Форум «Россия — страна возможностей» стартовал в МосквеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве стартовал форум «Россия — страна возможностей», который объединил шесть тысяч участников из всех регионов страны, в том числе — представителей передовых отечественных предприятий и институтов. Опрошенные «URA.RU» эксперты считают, что эта платформа, о развитии которой Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному Собранию, имеет большие и долгосрочные перспективы, и ее вполне можно назвать значимой страницей новейшей истории России.

Президент Bakster Group Дмитрий Гусев в разговоре с «URA.RU» напомнил, как президент завершил первую часть своего послания словами о том, что Россия — страна возможностей для тех, кто хочет самореализоваться и сделать что-то важное для государства. «Форум — это один из инструментов для таких людей. Он будет выполнять свои задачи постоянно, также как и проекты, которые участвуют в нем — сейчас их 13, а будет еще больше. Это стратегическая линия президента на развитие на несколько десятилетий вперед», — отметил Гусев. «Эти проекты — доказательство того, что социальные лифты в стране работают, и где бы человек ни жил, у него всегда есть возможность добиваться того, что он хочет», — подчеркнул он. Эксперт также считает, что такие проекты как «Лидеры России», или международный чемпионат рабочих профессий World Skills помогают амбициозным россиянам из всех регионов страны добиваться новых высот.

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С Гусевым согласился политолог Константин Листратов, который также заявил о запуске социального лифта с помощью новых проектов для развития и продвижения в стране интеллектуальной элиты, появления новых кадров. «Проекты, реализованные на платформе „Россия — страна возможностей“ — отдельная страница в новейшей истории государства. Впервые в таком масштабе и в таком количестве были собраны наиболее значимые проекты, которые сподвигли большое количество людей развиваться в своих отраслях», — отметил Листратов. Он привел в пример конкурс «Лидеры России», куда изначально было подано больше 200 тысяч заявок, а в итоге отобрано 103 победителя. При этом половина из них уже получили назначения на руководящие должности в государственном аппарате, и в госкорпорациях.

«То есть фактически с помощью этих проектов заработал социальный лифт — это не слова, это реальность, и этому есть фактическое подтверждение. Эти проекты поддержаны на самом высоком уровне, эта платформа была создана по личному поручению президента и я уверен, что эти проекты будут жить», — отметил политолог. В подтверждение своих слов он напомнил, что в ближайшее время будет объявлен второй сезон «Лидеров России». «Мы видим, что происходит обновление — в том числе, обновление правящей элиты», — заключил эксперт.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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