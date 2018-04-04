В России предотвратили 25 терактов, которые координировались через мессенджеры

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что спецслужбы предотвратили несколько десятков террористических актов на территории нашей страны. Преступления планировались через интернет. Об этом глава ФСБ рассказал на Московской конференции по международной безопасности.
Российские спецслужбы, по его словам, в этом году предотвратили в России 25 терактов, еще четыре было совершено. «Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака», — пояснил Бортников. Его цитирует РИА «Новости».
При этом в ФСБ знают, что международные террористы пользуются IT-технологиями для финансирования работы незаконных групп и управления ими. «Речь идет не только об агрессивных агитации и вербовке в интернете, где функционирует более 10 тысяч сайтов и сотни тысяч их аккаунтов в соцсетях», — отметил Бортников. По его словам, террористы используют средства шифрованной интернет-коммуникации, электронный банкинг и криптовалюту. Кроме того, Бортников подчеркнул, что террористы часто прибегают к услугам хакеров и даже организуют собственные кибер-подразделения.