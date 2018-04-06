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06 апреля 2018
05 апреля 2018
12:03  06 апреля 2018 0

Братьям Магомедовым предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Первое заседание суда по делу об убийстве соучередителя ресторана «СССР». Екатеринбург, весы, суд
Вместе с Магомедовыми обвиняется Артур МаксидовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Следствие предъявило обвинение совладельцам группы «Сумма» братьям Магомедовым. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей, а также в организации преступного сообщества. Вместе с Магомедовыми обвиняется Артур Максидов — глава компании «Интэкс», которая входит в холдинг «Сумма».

«Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества, вместе с ними обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества предъявлено и Артуру Максидову», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по фактам хищений в особо крупных размерах, в частности из госбюджета выделенного на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Так, совладельца и главу совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова арестовали до 30 мая, напоминает «Национальная служба новостей».

Иван Шестак
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