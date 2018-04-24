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24 апреля 2018
21:00  24 апреля 2018 0

Отставка Шувалова, пенсионные фонды отменят, аборт с разрешения РПЦ. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Виды Екатеринбурга, церковь, храм, большой златоуст, прихожанка
Чтобы сделать аборт, женщинам придется подписать «обходной лист» в РПЦФото: Александр Мамаев © URA.RU

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Добрый вечер! Сегодня 24 апреля, и вот главное за день:

Первый вице-премьер Игорь Шувалов может уйти в отставку. Источники прочат ему место в крупном банке или в ведущем вузе страны.

Госдума введет уголовную ответственность за исполнение санкций США. Накажут топ-менеджеров компаний и сами организации. Возможно, поэтому «Боинг» откроет на Урале еще один завод, несмотря на экономическую блокаду.

Правительство уничтожит негосударственные пенсионные фонды, потому что они не работают в прибыль. Людям придется копить на пенсию самим, а все накопленные ранее деньги пропадут.

Уральский сенатор предложил беднякам лечиться марганцовкой и аскорбиновой кислотой. По его мнению, россияне болеют, потому что покупают бесполезные разрекламированные лекарства.

Избитый главред «Областной газеты» раскритиковал работу полиции. Больше всего его возмутили грязь в отделении и методы ведения расследования.

Женщинам придется получать разрешение на аборт в РПЦ. Чтобы прервать беременность, нужно подписать специальный «обходной лист» и заручиться благословением священника.

Надежда Банникова
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