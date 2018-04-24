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Добрый вечер! Сегодня 24 апреля, и вот главное за день:
Первый вице-премьер Игорь Шувалов может уйти в отставку. Источники прочат ему место в крупном банке или в ведущем вузе страны.
Госдума введет уголовную ответственность за исполнение санкций США. Накажут топ-менеджеров компаний и сами организации. Возможно, поэтому «Боинг» откроет на Урале еще один завод, несмотря на экономическую блокаду.
Правительство уничтожит негосударственные пенсионные фонды, потому что они не работают в прибыль. Людям придется копить на пенсию самим, а все накопленные ранее деньги пропадут.
Уральский сенатор предложил беднякам лечиться марганцовкой и аскорбиновой кислотой. По его мнению, россияне болеют, потому что покупают бесполезные разрекламированные лекарства.
Избитый главред «Областной газеты» раскритиковал работу полиции. Больше всего его возмутили грязь в отделении и методы ведения расследования.
Женщинам придется получать разрешение на аборт в РПЦ. Чтобы прервать беременность, нужно подписать специальный «обходной лист» и заручиться благословением священника.