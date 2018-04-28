08:01 28 апреля 2018 3

Подтекст использовался в популярном фильме про Джека Воробья Фото: he.wikipedia.org

Российский федеральный телеканал СТС запустил в эфире оригинальный и злободневный анонс «Пиратов карибского моря: На краю света». В рекламе фильма описываются попытки Роскомнадзора «деградации» мессенджера Telegram.

«История о находчивом капитане Джеке Воробье. Сперва у него хотели забрать ключи, но он не отдал. И был суд, и был вердикт, но хитрый Воробей нашел другой путь и угнал у всех из-под носа телегу», — говорится в анонсе. Пользователям Сети понравилась задумка ролика, они оставили много положительных комментариев. «Один твит и я начал уважать СТС», «Жгут напалмом», «Крамола какая, ох рискует СТС с такими шуточками», «Орнул со всей силы и продолжаю орать!», — поделились впечатлениями в Интернете.

Решение о «деградации» Telegram на территории России было принято 13 апреля. 16-го числа Роскомнадзор начал работу по блокировке IP-адресов, используемых мессенджером. Оказалось, что таких адресов очень много и часть из них используются и другими ресурсами. Как сообщало «URA.RU», уже подан первый иск к ведомству. Адвокат Павел Астахов предрек Роскомнадзору еще много подобных дел, передавала «Национальная служба новостей».