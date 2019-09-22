СМИ сообщили о наличии у России в Сирии «длинной руки», позволяющей сбивать любые самолеты

У России в Сирии есть вооружение, способное удивить Запад и весь остальной мир Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

Авиабаза Хмеймим в Сирии, где находится российская группировка Воздушно-космических сил (ВКС), «накрыта» непроницаемым 400-километровым защитным куполом, в связи с чем любой летательный аппарат, несанкционированно попавший в 60-километровую зону с центром в районе авиабазы, будет немедленно уничтожен.

В материале, опубликованном в газете «Известия» военный эксперт Владислав Шурыгин рассказывает о том, что ближние подходы к базе защищены зенитными ракетными комплексами ближнего действия «Тор-М2» и «Панцирь-М», а дальние — системой С-400 «Триумф». «Новейшие радиолокационные станции не только контролируют небо над базой, но и на сотни км вокруг, наблюдая за территорией над Средиземным морем и над пограничными с Сирией странами», — пишет Шурыгин.

По словам автора, сейчас аэропорт Латакии способен принимать любые типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и ракетоносцы Ту-160. «С этого аэродрома мы можем дотянуться нашей „длинной рукой“ — стратегической авиацией — до самых дальних точек Африки и Юго-Восточной Азии, перелетать в Латинскую Америку быстрее, чем с аэродромов РФ», — отмечает Шурыгин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что, по его мнению, гражданская война в Сирии окончательно завершена. «Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни», — отмечал недавно глава российского внешнеполитического ведомства.

Воздушно-космические силы РФ начали операцию в Сирии 30 сентября 2015 года по приказу, отданному президентом Владимиром Путиным по просьбе сирийской стороны. Последний оплот ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство») на юге Сирии был ликвидирован еще к началу августа минувшего года. В июле министерство обороны РФ представило запрещенные кассетные бомбы на проходящей в подмосковном парке «Патриот» выставке о войне в Сирии. Ранее военное ведомство отрицало, что российские Вооруженные силы применяли эти бомбы в ходе конфликта в Сирии.