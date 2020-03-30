В Общественной палате предложили новые меры поддержки на фоне коронавируса

Общественная палата направила письма в Госдуму и Совет Федерации Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России могут ввести меры поддержки НКО на время пандемии коронавируса и экономического кризиса. С таким предложением выступили в Общественной палате РФ (ОП). Письма с просьбой учесть эти пожелания при рассмотрении законопроекта, который касается мер поддержки россиян в условиях пандемии, направлены в Госдуму и Совет Федерации.

В организации одобрили меры поддержки граждан и малого и среднего бизнеса, предложенные правительством РФ и президентом России Владимиром Путиным. «Мы предлагаем также распространить эти меры и на некоторые виды некоммерческих организаций, которые могут оказаться в такой же неблагоприятной ситуации, как бизнес-компании», — приводятся слова секретаря ОП РФ Лидии Михеевой на сайте организации.

В организации предложили освободить до конца года некоммерческий сектор от проверок. Для поддержки НКО предлагается ввести налоговые каникулы и отсрочки по страховым взносам, уплате аренды для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество, а также отсрочку по проведению аудита.

Также в ОП предложили рассмотреть возможность компенсации региональных расходов, связанных с организацией адресной помощи гражданам пожилого возраста, из федерального бюджета. Для поддержки граждан предложено ввести упрощенный порядок предоставления людям субсидий на оплату жилья. Еще одной мерой поддержки стали льготы по налогам, кредиты с нулевой ставкой, отсрочки по долговым обязательствам для ИП и самозанятых, которые работают в сфере культуры, спорта и отдыха.