В теле капитана сбитого над Донбассом MH17 нашли осколок ракеты

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины найден осколок в форме бабочки, который может быть фрагментом ракеты «Бук». Об этом заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер.
«В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды. <…>. В сравнительных исследованиях материалов… было обнаружено больше сходства с ракетой „Бук“ типа 9М38М1, чем с ракетой 9М38», — приводит РИА «Новости» слова Бергера.
Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Власти Киева обвинили в катастрофе ополченцев, а те, в свою очередь, утверждают, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко ранее говорил, что Москва предала Нидерландам данные с российских радаров и документацию, которая свидетельствует о том, что поразившая воздушное судно ракета была выпущена с подконтрольной Киеву территории.