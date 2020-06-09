08 июня 2020

В теле капитана сбитого над Донбассом MH17 нашли осколок ракеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, осколки, авиакатастрофа, катастрофа, место крушения, вход воспрещен, малазийский боинг, падение самолета
В теле капитана воздушного судна нашли осколок ракеты Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины найден осколок в форме бабочки, который может быть фрагментом ракеты «Бук». Об этом заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

«В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды. <…>. В сравнительных исследованиях материалов… было обнаружено больше сходства с ракетой „Бук“ типа 9М38М1, чем с ракетой 9М38», — приводит РИА «Новости» слова Бергера.

Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Власти Киева обвинили в катастрофе ополченцев, а те, в свою очередь, утверждают, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко ранее говорил, что Москва предала Нидерландам данные с российских радаров и документацию, которая свидетельствует о том, что поразившая воздушное судно ракета была выпущена с подконтрольной Киеву территории.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...