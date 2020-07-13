Жанна Фриске умерла в 2015 году Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Певица Наталья Фриске, сестра умершей в 2015 году артистки Жанны Фриске, стала приглашенной звездой на закрытом мероприятии. Для гостей она исполнила песню «Где-то летом», которая когда-то прославила Жанну Фриске в качестве сольного артиста.

По данным «Комсомольской правды», Фриске-младшая развлекала гостей на свадьбе в подмосковной в Балашихе. На выступление певица надела длинное платье цвета фуксии — ранее похожий наряд на концерты и выступления надевала Жанна Фриске. Однако в соцсетях далеко не все оценили решение Натальи Фриске «скопировать» свою сестру. Некоторые высказались о том, что Наталье не следует исполнять песни своей сестры, отметив, что в целом до Жанны Фриске ей очень далеко.

Жанна Фриске скончалась летом 2015 года от опухоли мозга, напоминает «Ридус». Певице было 40 лет. С 1996 по 2003 годы Фриске входила в состав группы «Блестящие». До 2013 года певица занималась сольной карьерой. В 2007 году в состав группы «Блестящие» вошла сестра Жанны Фриске — Наталья. Тогда продюсеры группы полагали, что она сможет достойно заменить сестру на сцене. Однако уже через год Наталья Фриске ушла из группы.

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