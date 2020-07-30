Россиянам разрешили называть себя эльфами

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Фестиваль
В Росстате разрешили придумывать себе любую национальную пренадлежность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителям России не будут запрещать называть себя эльфами и гоблинами во время Всероссийской переписи населения. Об этом рассказал замруководителя Росстата Павел Смелов.

«Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом», — приводит «Ридус» слова Смелова. Он отметил, что во время предыдущей переписи таких людей было всего 1024. Замруководителя Росстата подчеркнул, что сведения о числе проживающих в регионах и их условиях жизни позволят властям составить планы развития территорий.

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года. Она должна была пройти в октябре 2020 года, но ее перенесли из-за коронавируса. Во время переписи жители России смогут указать любую национальность. Опрашивать будут не только россиян, но и иностранных граждан, постоянно или временно проживающих в РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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