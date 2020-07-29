Влиятельные СМИ США обвинили Россию в фейках о пандемии

Два американских издания синхронно пишут о фейках в РФ Фото: unsplash.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сразу два американских издания — Ассошиэйтед Пресс и New York Times — в своих статья обвинили Россию в дезинформации о пандемии. По утверждению журналистов, два экс-сотрудника Главного разведывательного управления РФ Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии COVID-19 через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press.

По утверждению New York Times, на информационных ресурсах за три месяца было опубликовано около 150 статей о пандемии, в которых якобы утверждается, что в Китае допускают американское происхождение коронавируса и COVID-19 был создан военными США. Как уточняет РИА «Новости», эта версия и раньше обсуждалась в СМИ, так как ее выдвинул официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Китайский дипломат утверждал, что американские солдаты могли завезти COVID-19 в Ухань во время Всемирных военных игр в октябре 2019 года.

Кроме того, «дезинформацией» New York Times называет доводы о том, что медпомощь, которую РФ предоставила США, может «привести к новой разрядке отношений с Вашингтоном». Также издание утверждает, что пандемию назвали «экспериментом по манипулированию миром». Журналисты, ссылаясь на анонимные источники пишут, что разведчики получали «нужную информацию», а затем публиковали ее на сайтах. В статье делается вывод о том, что Россия при помощи фейковых статей собиралась «повлиять на американцев», а также дискредитировать действия американских властей по борьбе с распространением COVID-19.

В Кремле ранее заявили, что предпринимают особые меры проверки информации, которая публикуется в интернете, из-за широкого распространения фейков. «Мы живем в такое время, когда надо прекратить после первого прочтения верить информации. Нужно сохранять трезвость ума. Интернет штука богатая, нужно находить альтернативные источники информации. Ничего нельзя сразу принимать на веру кроме официальных источников информации», — ответил Дмитрий Песков на вопрос URA.RU.

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