Ученые выяснили, почему при коронавирусе образуются тромбы

Коронавирус в организме человека активизирует белок MBL, который повышает свертываемость крови, что может привести к образованию тромбов. К такому выводу пришли шведские ученые из Уппсальского университета.
«Наши результаты особенно интересны тем, что они объясняют, почему так много пациентов страдают от образования тромбов, несмотря на лечение, и почему обычные препараты для разжижения крови не могут это предотвратить», — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования Оскара Эрикссона. Ученые уточняют, что при активации белка после попадания в организм COVID-19 традиционные препараты для разжижения крови не помогают.
Биологи считают, что их исследования помогут создать систему тестирования пациентов с коронавирусом на активность белка MBL. Это позволит своевременно выявлять среди зараженных пациентов с высоким риском тромбоза. Также итоги научной работы позволят создавать специфические лекарства для разжижения крови, нацеленного на этот белок.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik опроверг заявление о том, что коронавирус может передаваться от летучей мыши к человеку. Чтобы любой вирус передался от животного человеку, у него должна произойти «серьезная мутация».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.