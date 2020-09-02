Ученые выяснили, почему при коронавирусе образуются тромбы

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Коронавирус активизирует белок в организме человека, который повышает свертываемость крови Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус в организме человека активизирует белок MBL, который повышает свертываемость крови, что может привести к образованию тромбов. К такому выводу пришли шведские ученые из Уппсальского университета.

«Наши результаты особенно интересны тем, что они объясняют, почему так много пациентов страдают от образования тромбов, несмотря на лечение, и почему обычные препараты для разжижения крови не могут это предотвратить», — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования Оскара Эрикссона. Ученые уточняют, что при активации белка после попадания в организм COVID-19 традиционные препараты для разжижения крови не помогают.

Биологи считают, что их исследования помогут создать систему тестирования пациентов с коронавирусом на активность белка MBL. Это позволит своевременно выявлять среди зараженных пациентов с высоким риском тромбоза. Также итоги научной работы позволят создавать специфические лекарства для разжижения крови, нацеленного на этот белок.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik опроверг заявление о том, что коронавирус может передаваться от летучей мыши к человеку. Чтобы любой вирус передался от животного человеку, у него должна произойти «серьезная мутация».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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