Сегодня, 9 сентября, — 273-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 183-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За последние сутки COVID-19 диагностирован у 486 799 тысяч человек по всему миру. Общее число инфицированных достигло 27 736 107. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 20 001 669 пациентам (+244 843 за сутки), жертвами вируса стали 907 555 (+5 086) человек.
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз уже поставлен 6,5 млн американцам. Далее в рейтинге идет Индия (4,4 млн), следом за ней — Бразилия (4,2 млн). Россия по-прежнему занимает четвертую строчку с показателем 1 035 789 заразившихся вирусом.
Вакцина и лекарство
Вакцина «Спутник V» для гражданского оборота уже наработана. Когда появится распоряжение Минздрава о ее развозе, она будет
Власти Венесуэлы ведут переговоры с Россией об участии в испытаниях и производстве российской вакцины от коронавируса. Как предположил президент республики Николас Мадуро, вакцину для клинических испытаний его страна получит из РФ в сентябре.
А в Великобритании
Коронавирус в России
В РФ за минувшие сутки зарегистрированы 5 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Всего за время пандемии диагноз COVID -19 поставлен 1 035 789 россиянам, выздоровели — 850 049 заболевших, 17 993 — скончались от осложнений. В стране проведено почти 39 млн тестов, что является рекордом в мире по выявлению заболевания.
Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что
Говоря о пандемии, мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что коронавирус — это «разовая история и через полтора года о ней, скорее всего, уже не вспомнят». Мурашко в прогнозах оказался более осторожен. Он заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается стабильной, несмотря на открытие границ с некоторыми странами, в том числе благодаря соблюдению правил безопасности.
Коронавирус в мире
Президент РФ Владимир Путин на 75-й сессии Генассамблеи ООН будет говорить о вызове пандемии коронавируса и «болячках», которые она обострила. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин выступит на Генассамблее по видеосвязи.
В Великобритании из-за неблагоприятной обстановки вновь
Премьер-министр
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