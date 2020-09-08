Российский президент Владимир Путин расскажет, как коронавирус повлиял на мир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 сентября, — 273-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 183-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 486 799 тысяч человек по всему миру. Общее число инфицированных достигло 27 736 107. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 20 001 669 пациентам (+244 843 за сутки), жертвами вируса стали 907 555 (+5 086) человек.

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз уже поставлен 6,5 млн американцам. Далее в рейтинге идет Индия (4,4 млн), следом за ней — Бразилия (4,2 млн). Россия по-прежнему занимает четвертую строчку с показателем 1 035 789 заразившихся вирусом.

Вакцина и лекарство

Вакцина «Спутник V» для гражданского оборота уже наработана. Когда появится распоряжение Минздрава о ее развозе, она будет доставлена в регионы , сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Сейчас уже вторая партия нарабатывается, она проходит контроль в Росздравнадзоре», — отметил создатель вакцины. Между тем, министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что поставки вакцины в регионы планируется начать в ноябре — декабре. Министр также рассказал, что для тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса, разработали специальное приложение : оно позволит врачам отслеживать состояние здоровья получивших вакцину.

Власти Венесуэлы ведут переговоры с Россией об участии в испытаниях и производстве российской вакцины от коронавируса. Как предположил президент республики Николас Мадуро, вакцину для клинических испытаний его страна получит из РФ в сентябре.

А в Великобритании компанию AstraZeneca обязали приостановить испытания вакцины от коронавируса, так как у одного из добровольцев был выявлен побочный эффект. Представитель компании уточнил, что приостановка носит «рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены».

Коронавирус в России

В РФ за минувшие сутки зарегистрированы 5 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Всего за время пандемии диагноз COVID -19 поставлен 1 035 789 россиянам, выздоровели — 850 049 заболевших, 17 993 — скончались от осложнений. В стране проведено почти 39 млн тестов, что является рекордом в мире по выявлению заболевания.

Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах. Он отметил, что спад в нашей стране оказался не таким глубоким, как в ряде других государств. Предшественник Мишустина, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил ввести для россиян выплаты гарантированного дохода. Он отметил, что такая мера позволит сохранить социальную стабильность. По словам Медведева, подобные модели «существуют в целом ряде других государств» и пандемия COVID-19 показала важность поддержки людей.

Говоря о пандемии, мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что коронавирус — это «разовая история и через полтора года о ней, скорее всего, уже не вспомнят». Мурашко в прогнозах оказался более осторожен. Он заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается стабильной, несмотря на открытие границ с некоторыми странами, в том числе благодаря соблюдению правил безопасности.

Коронавирус в мире

Президент РФ Владимир Путин на 75-й сессии Генассамблеи ООН будет говорить о вызове пандемии коронавируса и «болячках», которые она обострила. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин выступит на Генассамблее по видеосвязи.

В Великобритании из-за неблагоприятной обстановки вновь запретят собираться группами больше шести человек из -за коронавируса. За нарушение закона грозит штраф в размере 100 евро в первый раз и до 3,2 тысяч евро в случае последующих.

Премьер-министр Чехии посоветовал ВОЗ «помалкивать» о ситуации с коронавирусом в стране. Таким образом он отреагировал на рекомендацию организации усилить профилактические меры.