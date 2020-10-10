Выявлено три новых симптома коронавируса

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Новые симптомы могут стать основанием для обращения к врачам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заражение коронавирусом проявляется различными симптомами. Как выяснили ученые, помимо неврологических проблем, у инфицированных COVID-19 могут появиться боли в мышцах, утомляемость и кожные высыпания.

«В докладе британских ученых сообщается, что о заражении коронавирусом нового типа могут говорить боли в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах», — пишет argumenti.ru. По словам специалистов, симптомы вируса индивидуальны и зависят от состояния человека, а также его возраста.

Ранее международная команда ученых установила взаимосвязь между неврологическими проблемами и заражением коронавирусом. По словам экспертов, головные и мышечные боли, а также головокружение могут говорить об инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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