Фильм Кончаловского выдвинут на премию «Оскар»

Андрей Кончаловский снял картину «Дорогие товарищи!» о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» поборется за американскую кинопремию «Оскар» в следующем году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов.

«От России выбрали фильм Кончаловского „Дорогие товарищи!“» — сказал ТАСС Меньшов. Картина уже взяла специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, а также награду за лучшую режиссуру Международного кинофестиваля в Чикаго.

Фильм рассказывает о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главную женскую роль сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая, а одним из продюсеров фильма стал российский миллиардер Алишер Усманов. «Дорогие товарищи!» вышли в прокат 12 ноября 2020 года.

За всю историю «Оскара» российские фильмы шесть раз брали главную статуэтку кинопремии. Это картина «Разгром немецких войск под Москвой» 1942 года, «Война и мир» Сергея Бондарчука 1965 года, фильм «Дерсу Узала», который японский режиссер Акира Куросава снял для СССР. Сам Владимир Меньшов также получал «Оскар» за мелодраму «Москва слезам не верит». Режиссер Никита Михалков в 1994 году взял награду за киноэпопею «Утомленные солнцем». А в 1999 году статуэтка впервые досталась российской анимационной ленте «Старик и море» от Александра Петрова.

Ранее «Оскар» обновил правила для фильмов-конкурсантов, пишет Life . Они вступят в силу в 2024 году. Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие кинозрителей, сообщили представители кинопремии.