T-fest рассказал, как купил себе Cadillac в 19 лет

T-fest решил купить себе Cadillac, когда еще не стал популярным Фото: скрин YouTube-канал «ТО «Gazgolder»

Рэпер T-fest (Кирилл Незборецкий) рассказал, как когда-то поставил себе цель купить Cadillac и сделал это в 19 лет. Тогда в него не верили даже его друзья.

«Помню, когда-то сидел на заборе своей школы и у нас в городе был всего один Cadillac. Вот он проезжал, мы сидели и я говорю: «ребят, вот это первая красивая тачка, которая мне понравилась». Мне сказали: «даже не смотри туда, у тебя никогда такой не будет, ты не сможешь». Я поставил себе цель и уже в 19 лет купил себе свой Cadillac», — рассказал артист в фильме о его жизни и творчестве «Мама, я еду домой. Пролог», опубликованном на YouTube-канале «ТО «Gazgolder».

Однако он также заявил, что иногда теряет веру в себя и свое творчество. «Был один момент такой, да, серьезный. У меня тогда в один день два альбома сгорело, которые вы никогда не услышите и я тоже», — сказал он.

Ранее T-fest выпустил новый клип на песню «Грустно». Пользователи сети сравнили этот трек с музыкой рок-группы Nirvana, уточняет телеканал 360. Большинство посчитали, что сам клип очень красивый и волшебный.