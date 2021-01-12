Бузова призналась, о чем бы спросила Путина

Ольга Бузова заявила, что Владимир Путин был для нее идеалом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая Ольга Бузова поинтересовалась бы у президента России Владимира Путина, как он к ней относится. Об этом заявила сама экс-участница проекта «Дом-2».

«‎Я бы долго готовилась [к встрече с президентом], поскольку хочу оставить приятное впечатление. Но если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: „Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?“» — призналась Бузова в интервью «Комсомольской правде». Также телеведущая подчеркнула, что Путин — сильный и харизматичный мужчина и раньше он был для нее идеалом. «Я думаю, многие девочки пережили влюбленность в главу нашей потрясающей страны», — считает Бузова.

Ранее Бузова заявила, что «трезво оценивает свои вокальные данные», пишет « Федеральное агентство новостей ». По ее словам, она улучшила свое мастерство за последние годы. В доказательство этому Ольга предложила слушателям сравнить ее старые и новые песни.

В новогодние праздники на Мальдивах Бузова вышла замуж за рэпера и видеоблогера Давида Манукяна (Дава). Торжество обошлось всего в 50 тысяч рублей, передает Life .