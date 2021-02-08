08 февраля 2021

Минстрой РФ изменил госпрограмму по обеспечению россиян жильем

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Каждый год не менее пяти млн семей в России должны улучшать свои жилищные условия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госпрограмму доступного жилья хотят продлить до 2030 года. В проекте документа, разработанного Минстроем РФ, отмечается, что ежегодно жилищные условия должны улучшать не менее 5 млн семей.

В документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, уточняется, что на государственную программу доступного жилья дополнительно потребуется 3,7 трлн рублей. Таким образом, общий объем финансирования составит более 5 трлн рублей, из них — 3,9 трлн из федерального бюджета.

В министерстве ожидают, что к 2030 году удастся расселить 27,3 миллиона квадратных метров аварийного жилья (вместо 12,42 к 2025). Индекс качества городской среды будет увеличен до 50% (вместо 30% к 2025). Основная цель программы — ввода не менее 120 млн квадратных метров жилья ежегодно. По данным Росстата, в 2020 году в России было введено лишь 80,6 млн квадратных метров жилья.

23 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект о всероссийской реновации. Он позволит губернаторам включать многоквартирные дома в программу сноса при согласии 2/3 собственников квартир. По сути, документ распространяет на страну опыт Москвы по проведению реновации. В Кремле ожидают, что губернаторы будут взаимодействовать с федеральным центром, принимая решения по сносу и расселению жилых домов, чтобы не допустить новых точек социальной напряженности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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