Омбудсмен РФ Москалькова рассказала о здоровье Навального

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Алексея Навального осмотрели врачи не из системы ФСИН, заверила Татьяна Москалькова Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Оппозиционера Алексея Навального посещали врачи не из системы Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которые не выявили опасности его здоровью. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

«Навального посетили 4 врача не из системы ФСИН», — пишет РИА «Новости». По словам омбудсмена РФ, врачи осмотрели Навального 20 апреля. Они не выявили серьезных рисков для его здоровья, подчеркнула она.

Алексей Навальный находится в покровской ИК (Владимирская область) почти три месяца. В колонии Навальный стал жаловаться на сильные боли в ноге и плохую медицинскую помощь. Тем временем во ФСИН России по Владимирской области сообщили, что у него не обнаружены туберкулез и коронавирус, пишет RT. Также Навальный решил подать в суд на ИК из-за того, что ему не дают Коран, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...