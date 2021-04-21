Омбудсмен РФ Москалькова рассказала о здоровье Навального

Оппозиционера Алексея Навального посещали врачи не из системы Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которые не выявили опасности его здоровью. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
«Навального посетили 4 врача не из системы ФСИН», — пишет РИА «Новости». По словам омбудсмена РФ, врачи осмотрели Навального 20 апреля. Они не выявили серьезных рисков для его здоровья, подчеркнула она.
Алексей Навальный находится в покровской ИК (Владимирская область) почти три месяца. В колонии Навальный стал жаловаться на сильные боли в ноге и плохую медицинскую помощь. Тем временем во ФСИН России по Владимирской области сообщили, что у него не обнаружены туберкулез и коронавирус, пишет RT. Также Навальный решил подать в суд на ИК из-за того, что ему не дают Коран, пишет «Национальная служба новостей».
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