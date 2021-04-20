Прокуратура планирует ликвидировать ФБК и штабы Навального

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Организации Навального хотят признать экстремистскими Фото:
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Дело Алексея Навального

Прокуратура Москвы будет добиваться ликвидации и запрета деятельности организаций осужденного блогера Алексея Навального — Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России иностранным агентом, и общественного движения «Штабы Навального». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура считает достаточными данные, что ФБК и штабы Навального ведут экстремистскую деятельность», — говорится в сообщении. Такую приводит информацию ТАСС.

Днем ранее, 19 апреля в Московском городском суде был зарегистрирован иск прокуратуры города Москвы к некоммерческим организациям «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан», общественному движению «Штабы Навального» о признании организаций экстремистскими. По мнению представителей Генпрокуратуры, эти организации дестабилизируют социальную и общественно-политическую ситуацию. Это дело будет рассмотрено в закрытом режиме, пишет РАПСИ.

Суд приговорил блогера Алексея Навального к 2,8 годам заключения. Уголовное дело против него и его брата было возбуждено в 2014 году. На данный момент Навальный находится в покровской ИК почти три месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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