Жителям Кургана не смогли подключить газ из-за гнилых труб

Жители Кургана вновь остались без перспектив перевода их домов на газоснабжение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители нескольких многоэтажек Кургана десять лет добивались подключения к газу. Однако, когда власти выделили финансирование, оказалось, что трубы уже пришли в непригодность. Об этом рассказал депутат местной гордумы Иван Камшилов.

«В бюджете Кургана предусмотрели финансовые средства на подключение многоквартирных домов к природному газу. И вот, на совместном заседании депутатских комиссий городской думы выяснилось, что подводящая система за 10 лет ожидания пришла в негодность», — сообщил ИА «Уральский меридиан» депутат гордумы Кургана Иван Камшилов. Уточняется, что речь идет о пятиэтажках на улице Пролетарской.

Он отметил, что с 2011 года жители направляли коллективные жалобы и просьбы, чтобы решить проблему газоснабжения многоквартирных домов. Когда решение было принято, выяснилось, что трубы ожидавшей подключения внутриквартальной газовой сети сгнили. Как уточнил депутат, денег на их замену в бюджете нет. Таким образом, тысячи людей вновь остались без возможности перевода их домов на газоснабжение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подвод газа к земельным участкам россиян должен стать бесплатным. Об этом он сообщил во время послания Федеральному собранию. Глава РФ подчеркнул, что правительство РФ должно отработать детали такой программы. Путин уверен, что данная мера должна поспособствовать росту уровня жизни россиян.