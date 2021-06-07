Ростуризм предупредил о рисках поездок на Кипр и в Тунис

Поездки на Кипр, в Тунис, а также в другие страны, куда выполняются только грузопассажирские рейсы, могут быть рискованными для россиян и для туроператоров. Такие перелеты не предназначены для туристических целей. Об этом предупредили в Ростуризме и Росавиации.
«Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса — работать. При этом, мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей», — говорится в совместном заявлении ведомств, которое опубликовано на официальных сайтах.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили о возобновлении авиасообщения с восемью странами. С 10 июня самолеты начнут летать в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию. И возобновляется чартерное авиасообщение с Албанией. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что в этом году будет порядка 15-20 направлений, куда можно будет улететь напрямую, пишет «Национальная служба новостей».
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