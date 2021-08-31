Шлосберг обжаловал в Верховном суде снятие с выборов в Госдуму

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Съезд партии
ЦИК исключил Льва Шлосберга из федерального списка кандидатов «Яблока» на выборы в Госдуму Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решение суда снять его с выборов в Госдуму. Он выдвигался по Ховринскому одномандатному округу № 207 в Москве.

«В Верховный Суд России через Московский городской суд нами подана кассационная жалоба на решение Московского городского суда от 9 августа 2021 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 23 августа 2021 года. У Верховного суда есть возможность вернуть политическую реальность в рамки права», — написал Лев Шлосберг в своем telegram-канале.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) исключила депутата из федерального списка кандидатов от «Яблока». Перед этим Мосгорсуд отметил регистрацию Шлосберга на выборы в Госдуму. Как сообщили в ЦИК, это было связано с причастностью депутата к деятельности экстремистской организации. При этом глава Центризбиркома Элла Памфилова считает это необоснованным, поскольку Шлосберг является противником оппозиционера Алексея Навального и противником «Умного голосования», передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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