СМИ: депутату Рашкину грозит до пяти лет тюрьмы

Рашкина хотят судить по двум статьям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заподозренному в браконьерстве депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину грозит от трех до пяти лет лишения свободы в случае, если его вина в незаконной охоте и убийстве лося будет доказана. Это следует из представлений о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, которые 17 ноября направил генпрокурор РФ Игорь Краснов в Госдуму.

Как сообщает «Коммерсант», первое представление касается привлечения Рашкина к административной ответственности за «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». За это Рашкина могут наказать штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок до двух лет.

Кроме того, генпрокурор намерен возбудить против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте. Наказание предусматривает штраф от 500 тысяч рублей до миллиона или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В октябре в лесу Саратовской области представители комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили Валерия Рашкина, напоминает «Федеральное агентство новостей». В его машине нашли тушу лося. Депутата подозревают в незаконной охоте. Сам депутат вину отрицает, по его версии, он загрузил мертвое животное в автомобиль, чтобы отвезти его в полицию, передает Nation News.