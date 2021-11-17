17 ноября 2021

СМИ: депутату Рашкину грозит до пяти лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коммунисты из КПРФ во подают обращение в администрацию президента. Москва, коммунисты, рашкин валерий
Рашкина хотят судить по двум статьям Фото:

Заподозренному в браконьерстве депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину грозит от трех до пяти лет лишения свободы в случае, если его вина в незаконной охоте и убийстве лося будет доказана. Это следует из представлений о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, которые 17 ноября направил генпрокурор РФ Игорь Краснов в Госдуму.

Как сообщает «Коммерсант», первое представление касается привлечения Рашкина к административной ответственности за «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». За это Рашкина могут наказать штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок до двух лет.

Кроме того, генпрокурор намерен возбудить против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте. Наказание предусматривает штраф от 500 тысяч рублей до миллиона или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В октябре в лесу Саратовской области представители комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили Валерия Рашкина, напоминает «Федеральное агентство новостей». В его машине нашли тушу лося. Депутата подозревают в незаконной охоте. Сам депутат вину отрицает, по его версии, он загрузил мертвое животное в автомобиль, чтобы отвезти его в полицию, передает Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...