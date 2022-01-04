Участнице «Пацанок» грозит до 10 лет за нападение на мать с ножом

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Открытая лицензия 11.06.2015. Педофилия., арест, педофилия, наручники, задержание, криминал
Нападавшую доставили в отделение полиции Фото:

В Следственном комитете Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении экс-участницы шоу «Пацанки» Регины Колупаевой, которая напала с ножом на мать. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

«3 января следователем управления СК возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с помощью оружия“», — цитирует «Комсомольская правда» источника. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

О ножевом ранении в одном из домов на улице Красных Военлетов в Гатчине (Ленинградской области) стало известно 2 января, передают «Невские новости». Девушка напала на мать с ножом и пробила заднюю стенку грудной клетки. Мать Колупаевой находится в Гатчинской районной больнице, ее состояние оценивают как тяжелое. Бывшую участницу «Пацанок» задержали. Также она повредила нерв на левой руке своему отцу, его увезли в отделение травматологии. Причиной мог быть конфликт с родителями. Предполагается, что Колупаева до происшествия употребила запрещенные препараты.

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В Следственном комитете Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении экс-участницы шоу «Пацанки» Регины Колупаевой, которая напала с ножом на мать. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. «3 января следователем управления СК возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с помощью оружия“», — цитирует «Комсомольская правда» источника. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет. О ножевом ранении в одном из домов на улице Красных Военлетов в Гатчине (Ленинградской области) стало известно 2 января, передают «Невские новости». Девушка напала на мать с ножом и пробила заднюю стенку грудной клетки. Мать Колупаевой находится в Гатчинской районной больнице, ее состояние оценивают как тяжелое. Бывшую участницу «Пацанок» задержали. Также она повредила нерв на левой руке своему отцу, его увезли в отделение травматологии. Причиной мог быть конфликт с родителями. Предполагается, что Колупаева до происшествия употребила запрещенные препараты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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