Участнице «Пацанок» грозит до 10 лет за нападение на мать с ножом

04 января 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Нападавшую доставили в отделение полиции Фото: Jennifer Van Vleet /Flickr В Следственном комитете Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении экс-участницы шоу «Пацанки» Регины Колупаевой, которая напала с ножом на мать. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. «3 января следователем управления СК возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с помощью оружия“», — цитирует «Комсомольская правда» источника. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет. О ножевом ранении в одном из домов на улице Красных Военлетов в Гатчине (Ленинградской области) стало известно 2 января, передают « Невские новости ». Девушка напала на мать с ножом и пробила заднюю стенку грудной клетки. Мать Колупаевой находится в Гатчинской районной больнице, ее состояние оценивают как тяжелое. Бывшую участницу «Пацанок» задержали. Также она повредила нерв на левой руке своему отцу, его увезли в отделение травматологии. Причиной мог быть конфликт с родителями. Предполагается, что Колупаева до происшествия употребила запрещенные препараты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Следственном комитете Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении экс-участницы шоу «Пацанки» Регины Колупаевой, которая напала с ножом на мать. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. «3 января следователем управления СК возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с помощью оружия“», — цитирует «Комсомольская правда» источника. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет. О ножевом ранении в одном из домов на улице Красных Военлетов в Гатчине (Ленинградской области) стало известно 2 января, передают «Невские новости». Девушка напала на мать с ножом и пробила заднюю стенку грудной клетки. Мать Колупаевой находится в Гатчинской районной больнице, ее состояние оценивают как тяжелое. Бывшую участницу «Пацанок» задержали. Также она повредила нерв на левой руке своему отцу, его увезли в отделение травматологии. Причиной мог быть конфликт с родителями. Предполагается, что Колупаева до происшествия употребила запрещенные препараты.